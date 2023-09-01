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В Україні затверджено вимоги до місць тимчасового проживання ВПО

Журналіст
В Україні затверджено вимоги до місць тимчасового проживання ВПО
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Кабінет міністрів затвердив Порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО. Документ вперше визначає механізм утворення й обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення переселенців

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

В Україні затверджено вимоги до місць тимчасового проживання ВПО

В Україні затверджено вимоги до місць тимчасового проживання ВПО

Органи виконавчої влади зобов’язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів.

Крім того, рішенням уряду доручено військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. У подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Допомога ВПО

Як відомо, у бюджеті найбільшою з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам – 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

За даними опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, 85% українців мають тепле ставлення до внутрішньо-переміщених осіб, ще 10% – мають нейтральне, холодне ставлення мають лише 5%.

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