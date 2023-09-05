В Україні почали перевіряти фактичне місце проживання ВПО: у вас є 14 днів, щоб звернутися до УСЗН

В Україні почали перевіряти фактичне місце проживання ВПО. Подробиці повідомляє Мінреінтергпації, передає НСН.

У серпні Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують від держави допомогу на проживання.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі сьогодні 5 вересня.

У Мінреінтеграції зазначають, що про таку перевірку мають повідомляти за 2 дні.

Коли перевіряють фактичне місце проживання ВПО

Перевірка може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

«Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи», – сказано в повідомленні мінреінтеграції

Тож якщо ВПО змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН.

Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте на гарячу лінію Нацсоцслужби за номером: (044) 289-87-89.

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