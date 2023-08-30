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Як проходять перевірки ВПО і хто може залишитися без виплат – заява Мінсоцполітики

Журналіст
Як проходять перевірки ВПО і хто може залишитися без виплат заява Мінсоцполітики
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В Україні відбуваються обов’язкові перевірки ВПО. Перевіряють фактичне місце проживання переселенців. Як будуть перевіряти внутршньо переміщених осіб і хто може залишитися без виплат

В Україні проходять перевірки фактичного месця проживання ВПО. Деякі переселенці можуть залишитися без виплат.

Так, 11 липня Уряд ухвалив постанову Кабміну України, повідомляє НСН.

У Мінсоцполітики розповіли, як проходять перевірки ВПО і хто може залишитися без виплат Як проходять перевірки ВПО і хто може залишитися без виплат заява Мінсоцполітики

Підставами для перевірки ВПО можуть бути:

  • облік внутрішньо переміщеної особи в межах однієї територіальної громади;
  • неповідомлення про зміну фактичного місця проживання;
  • результати верифікації відповідно до умов призначення допомоги.

У Мінсоцполітики попередили переселенців, що про перевірку повідомлятимуть заздалегідь, а саме за 2 дні. Якщо особи на момент перевірки немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Однак, якщо є обґрунтовані причини відсутності, необхідно протягом 30 днів надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують.

Якщо ж одержувач допомоги на проживання від держави протягом 30 календарних днів не прибув до органу соціального захисту населення, виплата тимчасово припиняється.

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