Знайти рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години – Зеленський провів Ставку

Зеленський провів Ставку, на якій доручив знайти рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години.

Як передає НСН, про це глава держави повідомив у Telegram.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої, зокрема, обговорювалися вильоти російських винищувачів МіГ, через що по всій країні оголошують повітряну тривогу.

«Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв “кинджалів” не паралізували країну на години», зазначив Зеленський.

На Ставці також порушували питання забезпечення Сил оборони наступного року. Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова про потреби українських бійців у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах — в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

Умєров говорив про реалізацію поточних контрактів, а також контрактування на 2023 рік — як із вітчизняним оборонно-промисловим комплексом (ОПК), так і з закордонними постачальниками. Міністр доповідав і щодо систематизації очікуваної міжнародної технічної допомоги.

Зеленський також заслухав доповідь міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна про нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК. Також він розповів про поточний стан і перспективи багаторічної ракетної програми, ухваленої у 2021 році.

Під час Ставки також ішлося про ситуацію на фронті — в районі Лимана, Бахмута, Авдіївки, Херсонщини. Були доповіді від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Едуарда Москальова та Юрія Содоля.

Тривоги через вильоти носіїв «кинджалів»

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російських МіГ-31 останнім часом стали тривати довше. Все через те, що ворожі війська здійснюють дозаправлення цього винищувача в під час його польоту, нещодавно про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Під час зльотів МіГів у всіх регіонах України оголошується повітряна тривога. Раніше вона в середньому тривала до години, але останнім часом такі тривоги стали затяжними і можуть тривати понад 3 години.

Зазначимо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яку нашим засобам ППО важко перехопити. А заявлена дальність цих ракет складає тисячі кілометрів.

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