З 16 серпня виїзд за кордон дозволили ще одній категорії чоловіків. Відповідні зміни до законодавства набули чинності.

Це дозволить під час дії воєнного стану перетинати кордон громадянам, рідні яких загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, повідомляє НСН з посиланням на Українську правду.

Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності, повідомив він.

Демченко уточнив, що через кордон пропускатимуть громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року. – Ред.).

Зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, або забезпеченні її проведення, додав він.

Щоб виїхати, вони мають пред’явити на кордоні відповідні документи.

Раніше, як додав Демченко, право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.

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