В Україні змінять правила перетину кордону – що відомо

В Україні змінять правила перетину кордону. Нацагентство із запобігання корупції підготувало проект розпорядження, який має затвердити уряд.

Як передбачено проектом, бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає НСН з посиланням на ubr.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) підготувало план заходів щодо усунення причин, що призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики при перетині кордону.

Такий план у вигляді проекту розпорядження має ще затвердити Кабінет міністрів.

«Це важливо, тому що наразі в Україні сотні та тисячі кримінальних проваджень. Як зазначають представники сектору безпеки та оборони, без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно», зазначив голова НАЗК.

За його словами, зміняться правила перетину кордону, а також норми видачі необхідних для цього документів.

Проект розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою та забезпечать прозорість як військкоматів, так і пунктів перетину кордонів.

«Усього в військкоматах близько 6 тисяч працівників. Наявні 33 підозри – це свідчення, що більшість співробітників військкоматів доброчесні. Щоб і керівники військкоматів були доброчесними, потрібно відновити декларування і функції НАЗК з перевірки декларацій», зазначив Новіков.

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