В Україні з’явився новий вид кримінального покарання – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінального покарання в умовах воєнного стану – пробаційного нагляду.

Про це йдеться в картці закону № 9185, передає НСН.

Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Таке покарання може бути призначене на строк від 1 до 5 років (1-2 роки для неповнолітніх).

Згідно з проєктом закону, покарання у виді пробаційного нагляду буде полягати в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Тобто засуджені до покарання у виді пробаційного нагляду зобов’язані виконувати визначені законом та покладені судом обов’язки та з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації. Іноді на засуджених можуть вдягати електронні браслети.

Такий вид покарання буде як альтернатива обмеженню волі. Згідно з проєктом закону, на пробаційний нагляд замінять кримінальне покарання у виді арешту (крім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями).

Автори закону запевняють, що він сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення людини без ізоляції від суспільства.

Вони прогнозують, що ухвалення закону дозволить оптимізувати діяльність слідчих ізоляторів, що сприятиме зменшенню кількості людей у місцях несвободи та забезпечить додаткові можливості для виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства.

У Мін’юсті ще у 2020 році заявляли, що заміна обмеження волі на пробаційний нагляд для тих, хто скоїв ненасильницькі злочини та перебуває у виправних центрах, допоможе державі зекономити гроші. За них можна буде поліпшити інфраструктуру пенітенціарної системи.

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