В Україні переглянуть усі рішення ВЛК – Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), згідно якого переглянуть усі рішення ВЛК

Про це йдеться в указі президента, передає НСН.

РНБО 30 серпня ініціювало перевірку рішень ВЛК про інвалідність та непридатність до військової служби, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року й можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

«Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення», — зазначив після засідання РНБО Зеленський.

Також РНБО доручило переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

В Україні переглянуть усі рішення ВЛК

Окрім того, за рішенням РНБО, в Україні завершать роботу щодо цифровізації ВЛК та надання належного рівня сервісу, зокрема забезпечення безбар’єрності.

Що передувало?

Новий міністр оборони Рустем Умєров оголосив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності ВЛК.

Водночас Міністерство охорони здоров’я та правоохоронці перевірять видані після початку повномасштабної війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо людей, які на основі сфальшованих рішень виїхали за кордон під час повномасштабної агресії рф.

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