Вид на колишнє Каховське водосховище – нове відео

Як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище? У мережі з’явилось нове відео з місця, де колись була вода.

Про це повідомляє НСН з посиланням на телеграм-канал «Принетр Форт».

Звідки саме знято ці кадри невідомо, але в дописі зазначається, що йдеться про місцевість навпроти нині окупованого Енергодара.

Як можна бачити, де раніше плавали карасі та ходили баржі, сьогодні все вкрито буйною зеленню, що росте на колишньому дні водосховища.

Вид на колишнє Каховське водосховище. Дивіться відео

Раніше кадри з полем на місці висохлого водосховища публікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що в українській «Формулі миру» є пункт «Екологічна безпека», згідно з яким необхідно негайно захистити природу.

«Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» – це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому», додав Єрмак.

Відео від Андрія Єрмака

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, спричинивши затоплення домогосподарств та смерті, а також завдавши Україні збитків щонайменше на два млрд доларів.

Внаслідок російського теракту повністю зникло водосховище, яке ще називали Каховським морем.

Як зараз виглядає Каховська ГЕС. Відео

На кадрах видно, що від греблі, яка утворювала нижню стіну Каховського водосховища, залишився лише фрагмент біля правого берега.

У той же час будівля машинного залу розламана на дві частини, одна з яких наполовину поринула у воду.

Також повністю зруйновано шлюз, через який здійснювався прохід суден, а також земляну греблю між будівлею машинного залу та судноплавним шлюзом.

Як раніше заявив очільник МВС Ігор Клименко, об’єкт не вдасться відновити.

Раніше ми писали: Дно Каховського водосховища стало схоже на футбольне поле (відео)

Ще новини України: Росія вивела у Чорне море новий ракетоносій “Циклон” – що відомо