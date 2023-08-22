Росія вивела у Чорне море новий ракетоносій “Циклон” – що відомо

Зранку 22 серпня Росія вивела у Чорне море новий ракетоносій “Циклон”. Наразі у морі перебуває одразу три кораблі-носії ракет “Калибр” сумарним залпом до 20 крилатих ракет цього типу.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу “Еспресо”, передає НСН.

“У Чорному морі ситуація напружена, тому що корабельне угруповання РФ посилене 3-ма ракетоносіями. Серед них фігурує новий ракетний корабель “Циклон”, який ще не пройшов випробовувань. За попередніми даними кількість “калібрів” може бути доведено до 20 одиниць. Це означає, що 2 надводних і 1 підводний ракетоносії готові до застосування по території України”, підкреслила Гуменюк.

За її словами, цієї ночі поодинокі ударні російські безпілотники спостерігалися над територією України.

“Ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО України, готуючись до атак”, додала Гуменюк.

Що відомо про ракетоносій “Циклон”

Видання Defense Express пише про дуже небезпечний сигнал. Оскільки мова про те, що в строю ЧФ РФ з’явився ще +1 корабель, який може бути носієм ракет “Калибр”.

Відтак Чорноморський флот РФ має в своєму складі 2 фрегати, уже 4 корвети та до 5 субмарин, які можуть запускати “Калібри”, загальний залп – до 70 КР цього типу.

Якщо детальніше, то згаданий вище корабель “Циклон” відноситься до корветів проекту 22800 “Каракурт”, був прийнятий у стрій ВМФ РФ лише в липні 2023 року, та став першим для Чорноморського флоту РФ ракетоносним кораблем, отриманим після потоплення ракетного крейсера “Москва”.

Будівництво ракетного корвету “Циклон” почалось ще в 2016 році, спуск на воду відбувся ще в 2020 році, але випробування корабля затягнулись з відставанням більш ніж на рік за графіком.

Цей корабель може брати до 8 ракет “Калибр”, що заряджаються в універсальну пускову установку. Також “Циклон” озброєний 76-мм артустановкою в носовій частині та морською версією комплексу “Панцирь-МЕ” із заявленою дальністю стрільби ракетами до 20 км, та висотою ураження цілі до 15 км.

Корвет “Циклон” має довжину корпусу в 67 метрів, водозаміщення – 870 тонн, екіпаж – 39 осіб, автономність та дальність ходу – до 15 діб, до 2500 миль при швидкості 12 вузлів.

Ще наприкінці червня 2023 року рашистський корабель “Циклон” ще стояв на території суднобудівного заводу “Залив” в тимчасово окупованій Керчі.

Водночас, за даними Центру національного спротиву, російські окупанти планують використати “Циклон” та інші два кораблі проекту 22800 “Каракурт” для формування “Азовського військово-морського району” із пунктом базування в тимчасово окупованому Маріуполі.

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