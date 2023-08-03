Після атаки шахедами росія вивела у море ракетоносії – у Чорному морі 17 кораблів

Після атаки шахедами росія у вивела у море ракетоносії 3 серпня після певної перерви. Про це розповіла у Національному телемарафоні «Єдині новини» телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає НСН.

За її словами, після паузи російські окупанти розгорнули потужне корабельне угрупування у Чорному морі та вивели ракетоносії. Це може вказувати на те, що російські сили планують здійснити ракетний обстріл.

Корабельне угруповання розгорнуте потужно – 17 кораблів у Чорному морі, 1 – в Азовському. Два ракетоносії продовжують чергування – загальний залп 12 ракет “Калібрів”. Після паузи ворог знову вивів ракетоносії. І це якраз після “шахедної” атаки. Аналіз свідчить, що після неї може йти ракетна”, – сказала Гуменюк

Раніше Гуменюк розповідала, що під час попередньої повітряної атаки на мирні міста України росіяни хотіли розсередити зусилля протиповітряної оборони. Така тактика ворога може бути використана знову.

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