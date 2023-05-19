В Україні ввели в обіг нові 10 гривень – як виглядає монета (фото)

19 травня Нацбанк ввів у обіг нові 10 гривень. Обігову пам’ятна монета присвячена Силам підтримки Збройних сил України.

Поступово в готівковий обіг НБУ введе 10 млн таких монет.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк 19 травня випустив обігову пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних сил України». Вона ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року, але водночас має тематичний зворотний бік.

На лицьовій стороні цієї пам’ятної монети зображено номінал, рік карбування та герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

А зворотний бік присвячений військовослужбовцям Сил підтримки ЗСУ.

«Своїм безумовним обов’язком ми вважаємо увічнення подвигів підрозділів ЗСУ в національних грошах. Її щоденна присутність у буденному житті українців матиме потужне послання – нагадування про героїзм та подвиги ЗСУ, про тих, завдяки кому в нашій країні знову настане мир», сказав голова Нацбанку.

Він також анонсував, що цьогоріч мають з’явитися ще дві обігові пам’ятні монети, присвячені Збройним силам України.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Над дизайном працювали Володимир Дем’яненко та Ольга Коваленко. Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

НБУ вводить її в готівковий обіг 19 травня.

Зазначимо, як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.

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