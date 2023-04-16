Втрати України у війні – Резніков зробив неоднозначну заяву

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про втрати України у війні. За його словами, під час повномасштабного вторгнення українське військо понесло менші втрати, ніж складає кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

Як передає НСН, таку заяву Резніков зробив в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

“У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині”, сказав він.

Крім того, міністр оборони підкреслив, що головне завдання для українського військового командування – зберегти життя солдатів. В той час, як Росія використовує своїх як гарматне м’ясо.

“Це тактика м’ясорубки. Їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу – членів “Групи Вагнера”, найманців і колишніх злочинців. Це варварство”, заявив міністр.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року серія катастрофічних і смертоносних землетрусів вразила південну і центральну Туречинну та частини північної Сирії. Згідно з останніми даними, число загиблих перевищило 50 тисяч осіб.

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