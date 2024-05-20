Якщо військовозобов’язані чоловіки у застосунку «Резерв+» дізналися про статус «у розшуку», вони можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону пояснила, куди звертатися, якщо додаток «Резерв+» показав статус розшуку.

Куди звертатися чоловікам, в яких у застосунку «Резерв+» показує статус «у розшуку» – пояснення Міноборони

За її словами, основним завданням і функціональністю Резерв+ є надання доступу громадянам до даних, які щодо них вносять оператори ТЦК і СП.

“Тому що це важливий статус сьогодні для кожного громадянина. Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуаційно звернутись за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК ТСП. Це буде дуже зручна історія, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково”, – сказала представниця Міноборони.

Електронний кабінет військового

Черногоренко уточнила, що оператор ТЦК і СП може теж помилятися через людський фактор. Але завдяки тому, що людина бачить свій фактичний статус, можна ці помилки швидко виправляти.

“Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП”, – сказала Черногоренко.

Катерина Черногоренко, додала, що фактично українці зараз є свідками народження електронного ТЦК і СП. Вона заявила, що завдяки роботі команди Міноборони їм вдалося скоротити цей контакт між оператором ТЦК і людиною до кількох кліків у телефон.

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