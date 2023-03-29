Втрати України у війні з Росією: у Міноборони назвали співвідношення

Росія втрачає дуже багато живої сили на полі бою. На жаль, втрати України у війні з Росією теж є і вони значні, адже для нас кожен полеглий воїн – це трагедія. У Міноборони назвали співвідношення вбитих, передає НСН.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України сягають 1:10.

Про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.

Ганна Маляр наголосила, що на жаль, в ЗСУ також є втрати. Проте вони набагато менші, ніж в російської окупаційної армії, яка нещадно штурмує наші позиції.

“Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим”, – написала Маляр.

Про втрати України у війні з Росією

Втрати Росії станом на 29 березня

Станом на 29 березня 2023 року втрати російської окупаційної армії на війні проти України за даними Генштабу ЗСУ становлять:

особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,

танків – 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6966 (+0) од,

артилерійських систем – 2659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засоби ППО – 277 (+0) од,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

спеціальна техніка – 288 (+1).

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