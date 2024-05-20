В Міноборони розпвіли, скільки часу дійсні висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних українців

Висновки ВЛК для військовозобов’язаних громадян України наразі дійсні п’ять років.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ефір телеканалу КИЇВ24 live.

“На даний момент діє норма, коли ВЛК дійсне протягом п’яти років”, – сказав він.

Речник Міноборони не виключив, що через воєнний стан будуть зміни, за якими “кожний рік треба буде проходити ВЛК”.

Висновки військово-лікарської комісії – скільки часу вони дійсні

Як ми повідомляли раніше, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно цього закону, чоловікам для перетину кордону з Польщею знадобиться ще один документ

Тому інспектори Держприкордонслужби України перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску для певних категорій громадян. Зокрема це стосується і чоловіків, які хочуть виїхати до Польщі.

Отже, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право на виїзд за кордон, зобов’язані мати при собі документ про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я та пред’являти його на вимогу прикордонників.

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