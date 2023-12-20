Вручити повістку можуть навіть 18-річним – що вона означає

В Україні вручити повістку можуть навіть 18-річним, але вона не означає відправку на фронт.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає НСН.

“Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років – ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП”, сказав він.

Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ.

Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт.

“Так – їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з’являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще – мати ці всі документи при собі, і всі ці питання відразу знімаються. Повістка – це не відправка на фронт. Повістка – це для уточнення облікових даних”, пояснив він.

Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт – вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.

“Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі – то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років”, сказав Фітьо.

Також він додав, що зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”. Але на цей час він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Коли відповідний законопроєкт буде ухвалений, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

“І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з’явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов’язаний особисто доставити військовозобов’язаного до ТЦК та СП”, розповів Фітьо.

Він зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

“Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть”, пояснив представник Сухопутних військ.

Види повісток

Як повідомлялося, існує три типи повісток:

повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних,

повістка на проходження військово-лікарської комісії

мобілізаційне розпорядження, яке вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

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