У Запоріжжі ТЦК допомогло уникнути мобілізації 300 чоловікам: скільки ухилянти платили за “послугу”

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а “послугою” встигли скористатися 300 чоловіків. Про це повідомляє ДБР, передає НСН.

У Запоріжжі ТЦК допомогло уникнути мобілізації 300 чоловікам

У повідомленні йдеться, що начальник місцевого ТЦК та СП разом із трьома своїми підлеглими пропонували військовозобов’язаним комплекс послуг, які дозволяють уникнути військової служби.

Ухилянти були зареєстровані в районі, де розташовується військкомат. Після цього їх вносили до відповідних списків та надавали їм фальсифіковані медичні довідки, необхідні для проходження військово-лікарської комісії та отримання звільнення від військової служби.

Скільки ухилянти платили за “послугу” ТЦК

З наведених даних випливає, що з 2022 по 2023 рік понад 300 осіб змогли ухилитися від призову на військову службу за допомогою цієї схеми. Орієнтовна ціна послуг, що пропонуються, варіювалася від двох до трьох тисяч доларів за кожного ухиліста.

Співробітники ДБР провели обшуки у будинках та на робочих місцях посадових осіб місцевого ТЦК та СП.

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