Cкільки ще українців потрібно мобілізувати на фронт - екскомандир "Айдару" назвав цифру

Співвідношення тих, хто в тилу і тих, хто у військовій формі – має суттєво змінитися. Військовий розповів, скільки ще українців потрібно мобілізувати на фронт.

Свою думку висловив екскомандир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий, передає НСН.

Він вважає, що в ЗСУ необхідно мобілізувати як мінімум 500 000 людей протягом 2024 року.

За словами військового експерта, він не є прихильником фрази “служити будуть всі”, оскільки в Україні немає такої потреби. Однак при цьому, Дикий вважає, що мобілізувати необхідно ще як мінімум півмільйона людей, бажано – в першому півріччі і мати мільйон в реальному резерві.

“Це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі від “служитимуть всі”. На мою думку, без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі, якщо взагалі зберігаються. Є речі, які не компенсуються нічим іншим, ніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, при цьому з другою половиною – залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоча і ми також самі маємо що поліпшити. А ось набрати людей нам ніхто і ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу”, каже Дикий.

Він упевнений – Україні необхідно в тилу кардинально змінити своє ставлення до мобілізації і почати це ставлення демонструвати, в той же час держава повинна у відповідь почують поради суспільства про ті кроки, які повинні виконуватися назустріч кожному мобілізованому.

“Ну і без жорстких і непопулярних заходів не обійтися, “закручування гайок” також є необхідним і виправданим”, додав експерт.

Дикий припускає, що якби відстрочка для отримання другої вищої освіти була скасована, це дозволило б призвати в армію близько 80 000 осіб. Він пропонує швидко підготувати цих новобранців на інтенсивних тримісячних курсах для підготовки молодших лейтенантів, створивши таким чином міцну базу командирів відділень і взводів.

Крім того, Дикий звертає увагу на нинішню чисельність поліції у воєнний час, вважаючи, що утримання 250 000 поліцейських є надмірним. Він виступає за скорочення квоти на 50 000 поліцейських, припускаючи, що ресурси можуть бути більш ефективно використані у військовому контексті.

Дикий також вказує на потенціал інтеграції офіцерів Державного бюро розслідувань (ДБР), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та фіскальної поліції до складу Збройних сил. Він підкреслює, що ці офіцери добре підходять для військової служби завдяки регулярним медичним оглядам, фізичній підготовці та навичкам поводження зі зброєю. Їх залучення до армії могло б дати значний поштовх збройним силам, використовуючи їхні навички та підготовку.

Також військовий вважає, що у Києві мобілізація проводиться не так інтенсивно, як в інших містах України.

“Мені видається, що Київ – чи не найбільш недомобілізоване місто країни. І мені здається, що тут дуже якраз влада побоюється сильної мобілізації в Києві. Бо, бачте, мобілізація – це завжди непопулярна річ. Ну вибачте мені, але війна – це непопулярна річ. Так, жорсткі заходи завжди знищують рейтинги, але якщо сюди прийдуть орки, то поняття рейтингів втратить будь-який сенс”, сказав Дикий.

Він наголосив на необхідності робити непопулярні речі, “і Київ у цьому сенсі має перестати бути такою собі умовно оазою”.

“Я просто ходжу по вулицях Києва і бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в хорошій спортивній формі. Деякі з качалок ідуть. Вибачте, але тим часом 50-річні мужики з дуже поганим здоров’ям рештки свого здоров’я добивають десь там в окопах”, додав екскомандир “Айдару”.

Він переконаний, що “якщо ми це не переломимо, то війна покотиться в інший бік”.

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