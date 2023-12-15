Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила заяву щодо мобілізації жінок в Україні.

Як передає НСН, відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Фейсбук.

Зазначимо, що наразі мобілізація жінок в нашій країні можлива тільки на добровільній основі і за контрактом, але не всі народні депутати з цим згодні.

Мобілізація жінок в Україні – заява Безуглої

За словами Мар’яни Безуглої, у чоловіків і жінок повинні бути рівні права. Вона стверджує, що цінність життя представників обох статей однакова, а єдина можливість унікальної відстрочки для жінки – вагітність.

З її допису випливає, що мобілізації серед жінок підлягають всі, хто не знаходиться в “цікавому положенні”. Тільки вагітність повинна бути причиною звільнення зі служби або звільнення від неї. При цьому, декрет може взяти і жінка, і чоловік – на вибір.

Жінки ж мов «інакші» і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення – вагітність. Якщо вагітна – не мають право мобілізувати/можеш звільнитися. Але в той же час, декретну відпустку як право на відстрочку/звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір, йдеться у повідомленні нардепки.

Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє. За словами нардепки, в проєкті вказано, що якщо у чоловіка, який служить, народжується третя дитина, він отримує право на звільнення.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць.

В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов’язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба.

Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов’язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

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