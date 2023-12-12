Жахлива схема ухилення від мобілізації, яка не працює: юрист розповіла деталі

Деякі українські чоловіки, прагнучи уникнути потрапляння на фронт, вдаються до різноманітних схемі ухилення від мобілізації. Іноді ці схеми ззовні виглядають цілком законними і надійними, але на практиці вони жахливі і працюють погано, або взагалі не працюють.

Про одну з таких схем розповіла адвокат Христина Очкур в телеграм-каналі “Пані у законі”. Передає НСН.

Жахлива схема ухилення від мобілізації, яка не працює

За її адвоката, схема полягає в тому, щоб жінка юридично відмовилася від батьківських прав на дитину, аби єдиним опікуном з точки зору закону залишився батько. За законом чоловік, що самотужки виховує неповнолітню дитину, не підлягає мобілізації.

“Якщо ви думаєте, що в Україні можна просто прийти до нотаріуса і написати якийсь документ про відмову від дитини – це неможливо. В українському законодавстві такого немає. Відмова від дитини жінка може написати лише у пологовому будинку”, – пояснює юристка.

Очкур наголошує, що в решті випадків є лише одна процедура позбавлення батьківських прав – через суд. Але і це не так просто, як здається тим, хто не знайомий з темою.

“Для цього мають бути залізобетонні підстави. Участь у таких справах беруть органи опіки. Це не може бути так, що мама переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а згодом переоформила на себе. Ні, так не буває”, – пояснює юристка.

За її словами, в теорії чоловік може ініціювати позбавлення матері батьківських прав через суд, а дружина може просто погодитись із таким позовом. Але це все одно буде тривалий судовий процес – рік або більше. До того ж немає гарантій, що суд погодиться задовольнити такий позов навіть, якщо жінка згодна. А в майбутньому такій жінці буде вкрай складно, або взагалі неможливо відновити батьківські права.

“І не вистачало ще, щоб щось з кимось трапилося – ми в такі часи живемо – і діти будуть невідомо де, тому що ви позбавлені батьківських прав”, – каже Очкур.

Вона також закликала не плутати позбавлення батьківських прав із довіреностями, які можна оформити у нотаріуса. Ці документи надають лише деякі обмежені права особі, на яку їх оформили – супроводжувати дитину при перетині кордону, представляти інтереси дитини у школі або у лікаря. Такі довіренності не передбачають позбавлення матері батьківських прав.

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