Чи можуть вручати повістки у громадському транспорті – у ТЦК дали пояснення

В Україні визначено законом, хто саме і як може вручати повістки під час мобілізації. Водночас законодавством не встановлений порядок, де саме це можуть робити.

Наразі діє таке правило, що вручити повістку війcьковозобов’язаному можуть в будь-якому місці: вдома, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах і навіть на пляжах. Втім, є винятки.

Чи можуть вручати повістки у громадському транспорті

Як запевнив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, видавати повістки у громадському транспорті працівники військкоматів не можуть, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Так, за словами Гуренка, є певні обмеження щодо роздачі повісток у транспорті. Наприклад, влашувати “перехоплення” маршруток для вручення повістки, представник ТЦК не може. Бо він – військовий. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція – за певних обставин. Військовим це робити заборонено.

“Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють… Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте до відповідних районних територіальних центрів чи звертайтесь до начальника обласного територіального центру, і ми будемо вживати заходів”, зазначив начальник відділу Запорізького обласного ТЦК.

Натомість Гуренко нагадав, що вручати повісти в громадських місцях представникам терцентрів комплектування дозволено.

“У зв’язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою. Бо громадяни, які перебувають на вулицях чи в громадських місцях, вони ж не всі підлягають призову. Там сотні причин різних: стан здоров’я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами й інше. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їх персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки в громадських місцях”, сказав начальник відділу Запорізького ТЦК.

Він наголосив, що повістка має бути підписана керівником відповідного територіального центру – “однієї печатки замало”.

Також Андрій Гуренко зауважив, коли військовозобов’язаний отримує повістку, одразу на фронт його не відправляють:

“Людина отримала повістку в громадському місці, а завтра з речами вже поїхала на передову проходити військову службу — ні!!! Повістка вручається для уточнення особистих облікових даних. Якщо є необхідність, то особу направляють на медичний огляд. Після медичного огляду, якщо визначений ступінь придатності, також не означає, що даний військовозобов’язаний буде проходити військову службу”.

Проходження ВЛК

Під час проходження медичної комісії військовозобов’язаний може отримати один із ступенів придатності, зазначила начальниця медичної служби сектору комплектування Юлія Чугуєнко:

придатний;

обмежено придатний, коли у людини є певні захворювання чи фізичні вади;

непридатний, з виключенням з військового обліку.

“Коли людина має гострі захворювання, або, можливо, прийшла в період, коли в неї загострення захворювання, їй надається відстрочка на лікування. Ми не можемо її спочатку відправити до Збройних сил. Відстрочка в нас надається до двох місяців. Якщо за 2 місяці стан людини не покращується, ще надається 2 місяці. І так можна давати відстрочку 3 рази по 2 місяці, тобто до 6-ти місяців”, зазначає начальниця медичної служби сектору комплектування Юлія Чугуєнко.

Раніше ми писали, що українцям пояснили, навіщо оновлювати дані в ТЦК.

Ще новини України: В Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізацію – Зеленський підписав закон