Військовим незаконно нарахували виплати на понад 123 млн грн – Міноборони

Деяким військовим незаконно нарахували виплати – більш ніж 123 мільйони гривень додаткової винагороди отримали люди, які не брали участі в бойових діях і не виконували жодних бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає НСН.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що деякі командири виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

Зокрема, військовослужбовці понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області за кілька місяців після відступу росіян отримали щомісячну доплату у 100 тисяч гривень. Загальна сума виплат з вересня по грудень 2022 року сягнула 6,5 млн грн. Хоча тоді Київщина вже не належала до переліку районів ведення бойових дій.

Водночас командир іншої військової частини виплачував додаткову винагороду військовим, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами. Їм хибно нарахували майже 60 млн грн, свідчать результати аудиту.

Серед тих, хто отримував ці кошти — юридична служба, відділення персоналу, стройова частина, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, фінансово-економічна служба, служба охорони державної таємниці та інший підпорядкований особовий склад. Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене, кажуть в Міноборони.

«Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо», заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Наразі оборонне відомство консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб забезпечити виплати додаткової винагороди лише тим, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Міноборони прагне «чітко й однозначно» визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання». У відомстві кажуть, що «розмитість» цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

Водночас влада наголошує на праві додаткових виплат для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій, зокрема для бійців протиповітряної оборони.

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