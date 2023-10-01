Військовий облік для жінок з 1 жовтня 2023 року для декого став обов’язковим, тому представниці конкретних професій мають з’явитися до ТЦК.

Детальніше про військовий облік жінок з 1 жовтня розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Військовий облік для жінок – кого стосується?

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік повинні стати жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували.

Ідеться про всіх жінок віком від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, чи працюють за такими спеціальностями: лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт і провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо. Вони вже мали перебувати на військовому обліку.

Українки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовими, можуть стати на облік добровільно. Це стосується хіміків, біологів, зв’язківців, IT-фахівців, фізиків, технологів, логістів, ветеринарів, економістів, фінансистів, психологів тощо. З повним переліком професій можна ознайомитись за посиланням.

Як стати на облік?

Вся процедура проходить у територіальних центрах комплектування (ТЦК) – колишніх військкоматах.

Що треба подати:

заяву про взяття на облік

паспорт або ID-карту

ідентифікаційний номер

документ про здобуття спеціальності/професії

довідку з місця роботи із зазначенням спеціальності

свідоцтво про народження дітей (документ про опіку)

свідоцтво про шлюб

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На жінку в ТЦК заводять особисту справу та направляють на медичну комісію. Ця комісія визначає придатність чи непридатність до служби.

Медкомісія проходить так само, як і у чоловіків: треба обійти хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога та дерматолога. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Які обов’язки у жінок на військовому обліку?

Законодавство України не розрізняє військовозобов’язаних жінок та чоловіків. Тому українки на військовому обліку можуть бути призвані на службу або залучені до робіт з оборони України в умовах воєнного стану.

Що робити вагітним жінкам та жінкам-матерям?

Законодавством встановлено, що на військовий облік не повинні ставати вагітні жінки та ті, хто перебуває у декретній відпустці. Відповідно до ст. 73 розпису захворювань у Положенні про військово-лікарські комісії, вагітні жінки визнаються непридатними до служби.

Мобілізовані жінки мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від терміну) та у зв’язку з необхідністю перебування у декретній відпустці до досягнення дитиною 3-річного віку.

Якщо після цього терміну дитина потребує домашнього догляду, згідно з медичним висновком, то відстрочка продовжується до досягнення дитиною не більше ніж 6-річного віку.

Жінки-медики мають право на відстрочку, якщо:

виховують дітей самостійно

мають трьох та більше неповнолітніх дітей

виховують дитину з інвалідністю

чоловік служить у Силах оборони України

Щоб отримати відстрочку, треба подати до ТЦК усі підтверджуючі документи.

Чи треба самостійно йти до ТЦК?

Заклади вищої, професійної вищої чи професійно-технічної освіти, які готують медиків та фармацевтів, за два місяці до завершення навчання подають списки майбутніх випускниць до ТЦК.

На підставі цих списків видаються тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (термін дії 30 днів). Тобто без визначення придатності для служби та позначки про взяття на військовий облік. У той же час інформація вноситься до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Жінки з тимчасовими посвідченнями мають у 7-денний термін прибути до ТЦК за місцем проживання (зареєстрованого чи задекларованого) для постановки на військовий облік

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного ТЦК.

Що буде, якщо не стати на облік?

За порушення правил військового обліку під час воєнного стану може бути накладено штраф від 850 до 1700 гривень (згідно зі ст.210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Військовий облік – це мобілізація?

Ні, масової мобілізації жінок-медиків не планується. І ніхто не примусово відправлятиме їх до бойових підрозділів. Як кажуть у Сухопутних силах, військовий облік потрібен насамперед для розуміння мобілізаційного резерву у медичній сфері.

Жінкам-медикам заборонять виїзд за кордон?

Як пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, питання перетину державного кордону щодо жінок-медиків регулюється окремою ухвалою. На даний момент жодних змін до чинного порядку вносити не планується.

За його словами, медики та фармацевти можуть вільно виїжджати з країни, якщо вони не перебувають на державних посадах. У такому разі на них поширюються правила, які діють щодо чиновників та депутатів.

Наприклад, якщо жінка-медик працює у МОЗ, то обіймає державну посаду. Відповідно, умови перетину кордону для неї такі самі, як для чиновниць Мінекономіки чи Мін’юсту.

“Інших змін у перетині держкордону немає і не планується”, резюмував Ляшко.

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