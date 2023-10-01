Британія вперше направить в Україну своїх військових – ЗМІ

Британія вперше направить в Україну своїх військових, повідомляє The Telegraph, передає НСН. Йдеться про військових інструкторів.

Велика Британія розширить програму підготовки українських солдатів та перенесе навчання і виробництво військової техніки в Україну.

Про це заявив глава оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс в інтерв’ю The Telegraph.

Шеппс сказав, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести “більше навчання та виробництва” військової техніки в Україну. Це необхідно для того, щоб не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО. Також він закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

“Розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великої Британії в конфлікті. Але слова пана Шеппса також, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення розгортання контингенту”, – пише The Telegraph.

Шеппс також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

Ще новини України і світу: Українських військових попередили про небезпеку для Android