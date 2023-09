Українських військових попередили про небезпеку для Android

Розвідка Великої Британії попередила українських військових про небезпеку для Android.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, передає НСН.

Міноборони Британії повідомило, що шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося групою кіберзлочинців РФ Sandworm. Раніше NCSC приписував Infamous Chise російському ГРУ.

За даними британської розвідки, шкідливе ПЗ забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-гаджетів, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються українськими військовими.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 September 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2023