Українських військових попередили про небезпеку для Android

Розвідка Великої Британії попередила українських військових про небезпеку для Android.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, передає НСН.

Небезпека для Android українських військових

Міноборони Британії повідомило, що шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося групою кіберзлочинців РФ Sandworm. Раніше NCSC приписував Infamous Chise російському ГРУ.

За даними британської розвідки, шкідливе ПЗ забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-гаджетів, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються українськими військовими.

“Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну”, йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/AR3XZxJOya 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lFsm0CCueL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2023

Раніше повідомлялось, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.

Наразі не зрозуміло, наскільки успішними були спроби злому. Служба безпеки України заявила, що «заблокувала» деякі спроби злому, але також визнала, що росіяни «захопили» планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

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