«400 тисяч загиблих українських військових» – це фейк російської пропаганди

Російська пропаганда вигадала черговий фейк. На цей раз про 400 тисяч загиблих українських військових. Українців просять не поширювати ворожу пропаганду, передає НСН, посилаючись на Центр стратегічних комунікацій.

Російська пропаганда поширила фейковий ролик від мобільного оператора «Київстар». У ньому компанія нібито запустила «благодійну акцію»: «відправ повідомлення зі словом «Дякую» на номер полеглих солдатів».

У відео повідомлялося, що «400 тисяч героїв вже ніколи не дадуть відповіді на дзвінок».

«400 тисяч загиблих українських військових» – це фейк

Російські пропагандисти кажуть, що зараз цей ролик нібито вилучений – оскільки Київ «ретельно намагається приховати правду».

Втім це – лише ворожий фейк, спрямований на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та спричинення громадського резонансу, – запевняють у Центрі стратегічних комунікацій

У компанії «Київстар» спростували причетність до цього ролику та закликали українців не поширювати фейкову інформацію.

«Київстар» подає відповідну заяву до правоохоронних органів для виявлення, хто стоїть за цією аморальною кампанією та притягти винних до справедливої відповідальності, – йдеться в заяві мобільного оператора

У Центрі стратегічних комунікацій також звертають увагу на те, що деякі світові медіа продовжують «рахувати» і маніпулювати на тему втрат ЗСУ. Нещодавно The New York Times заявила, що загальна кількість вбитих та поранених військових після початку повномасштабного вторгнення Росії склала майже півмільйона людей. З них – українські втрати – становлять, нібито, близько 70 тисяч убитих і 100-120 тисяч поранених.

Центр стратегічних комунікацій, коментуючи цю інформацію, стверджує що цифра «70 тисяч вбитих», то вона також є неправдивою. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю Welt:

«Наша армія була зовсім не така велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч солдатів» – сказав він

За його словами, ті, хто озвучує такі цифри, не мають точної інформації щодо ситуації в Україні.

«Ми щодня відстежуємо всі процеси, що відбуваються на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 року. Незрозуміло, чому журналісти розповсюджують таку дезінформацію про наші втрати», – додав Данілов

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