Українцям пояснили, як працює відтермінування від мобілізації

Українці, які мають право на відтермінування від мобілізації, все одно мають відвідати військкомат. Це необхідно для надання відповідних документів.

Про це у коментарі “Суспільне” заявив комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап, передає NNS.

“На відтермінування військовозобов’язані мають право відповідно до ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, наприклад, за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або батько виховує сам дитину, або має 3-х і більше дітей. Але вони мають з’явитися до центру комплектування та надати відповідні документи”, заявив Арап.

За його словами, для того щоб підтвердити відтермінування, українцям необхідно буде показати свідоцтва про народження дітей або посвідчення інваліда. Потім відповідний запис зроблять в обліковій справі військовозобов’язаного.

Тільки в такому разі чоловікові нададуть офіційне відстрочення, згідно з яким його не призовуть на службу.

“Якщо йде війна, ми повинні розуміти – ти або маєш служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поряд і дивитися, як інші воюють”, наголосив Арап.

Також він нагадав, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.

“Через те, що ми не маємо можливості за домашніми адресами вручати повістки для військовозобов’язаних, ми маємо право вручати повістки всім, хто по віку підпадає під категорію військовозобов’язаних. Це ми робимо у визначених громадських місцях. Вручаємо повістки, які передбачають у першу чергу уточнення облікових даних”, пояснив Арап.

Після отримання повістки чоловік має з’явитись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем виклику, де уточнять його облікові дані, пояснив комісар.

“Якщо він не має права на відстрочку, він не призовник — направляється на медичний огляд. Потім отримає іншу повістку, в якій вказано, коли у разі необхідності він буде призваний по мобілізації. Ті, хто служив, призиваються напряму, а ті, хто не проходив службу, чекатимуть, коли їм зателефонують і повідомлять, коли треба прибути до відряджання у навчальні центри”, розказав Володимир Арап.

За словами комісара, після отримання повістки до центрів комплектування з’являються майже всі, хто їх отримав.

“Щодо тих, хто не з’являється, направляються матеріали до відповідних органів на відкриття кримінальних або адміністративних проваджень”.

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