Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 23 серпня. Як і де зараз можуть вручати повістки?
Чи мають право в умовах воєнного стану вручати повістки просто на вулицях, в магазинах чи на зупинках і блокпостах, про це йдеться у матеріалі ТСН, передає NNS.
Як відомо, загальна мобілізація – це поповнення армії новими військовослужбовцями. Підлягають мобілізації усі громадяни віком від 18 до 60 років, здатні виконувати військовий обов’язок. Призов здійснюється через вручення повісток.
Як можуть вручати повістки
- Повістку можуть вручити особисто в руки, за місцем проживання чи роботи.
- За повістку можуть розписатися батьки, дружина, родичі.
- Повістку можуть залишити у дверях, кинути до поштової скриньки, в такому разі повістка буде непідписаною.
Покарання за неприбуття до військкомату за непідписаною повісткою буває як адміністративним (ст. 210 КУпАП), так і кримінальним (стаття 335 КК). Якщо повістку кидають до поштової скриньки чи засовують у двері, чи настане кримінальна відповідальність – залежить від наявності доказів, чи інших викликів, як то, наприклад, чи був телефонний дзвінок з військкомату, який записувався на диктофон.
Де сьогодні в умовах війни можуть вручати повістки
Ніде в законі не зазначено, в якому місці можуть вручати повістку. Тому її можна отримати будь-де – на вулиці, на робочому місці, вдома, на блокпостах. Для того, щоб вручити повістку, спочатку треба встановити особу, якій вона вручається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документа, що посвідчує особу, і виписується повістка.
Хто має право вручати повістку?
Так, повістки можуть вручати:
- співробітники військкомату;
- працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
- посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- роботодавці;
- керівники навчальних закладів;
- співробітники поліції.
Хвилі мобілізації
Варто зазначити, що оприлюднена раніше у ЗМІ інформація про чотири хвилі мобілізації не відповідає дійсності. Не зазначено це і у законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, на який усі посилалися.
Більше того, ТСН у Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що наразі в Україні немає жодних хвиль, а відбувається загальнонаціональна мобілізація в умовах воєнного стану. А плутанина з хвилями виникла через те, говорять, що вони дійсно були, але у 2014-2015 роках, коли почалася війна на сході України. Наразі мобілізація не ділиться на етапи.
«Є одна хвиля з різними періодами: в якийсь призивали більше, в якийсь менше, в якийсь була пауза. Документально хвиль мобілізації не визначено», каже начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
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