Види військових повісток: хто і де має право вручати

Фахівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції роз’яснили, хто і де має право для вручення військових повісток.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

На даний момент існує чотири види документів, які можна назвати загальним терміном «повістка».

Повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних

Цей вид повістки вручається призовнику для внесення відомостей до бази щодо особи призовника, його сімейного стану, інформації про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. Результатом такої перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення від служби в армії, наприклад, за наявності дитини. Окрім того, можуть бути встановлені підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу, якщо в призовника є захворювання, які унеможливлюють проходження військової служби.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Повістка, яка зобов’язує призовника пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, у якій зрештою буде зазначено, чи придатний чи непридатний призовник до строкової служби.

Повістка-призов на строкову військову службу

У такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці. Окрім того, там зазначено, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності). Ухилення від призову на строкову військову службу – злочин, що передбачений статтею 335 Кримінального кодексу та карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки вручається військовозобов’язаним особам, котрі пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні повинно бути зазначено про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Відповідно до пункту 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2002 року № 352, оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Окрім того, повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків.

У разі надходження на підприємство листа з військкомату, відповідальний за ведення військового обліку зобов’язаний вручити повістку військовозобов’язаному працівнику під підпис.

Якщо працівник відмовляється від отримання повістки, то відповідальна особа за ведення військового обліку має скласти акт про відмову від підпису та отримання повістки і відправити його до військкомату.

Відповідно до статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення в разі нез’явлення за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки для визначення призначення у воєнний час тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національній поліції надано право здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (статті 259 та 262 Кодексу про адміністративні правопорушення, частина 3 статті 38 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Окрім того, статтею 336 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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