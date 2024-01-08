Відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки підтримав профільний комітет Ради – документ

У понеділок, 8 січня, комітет з питань регламенту Верховної Ради розглянув та одноголосно підтримав постанову про відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як передає НСН, про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Комітет з питань регламенту у ВРУ розглянув постанову про відкликання Безуглої з заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Рішення прийнято одноголосно”, зазначив він.

Железняк додав, що відповідно вже 10 січня парламент може розглянути постанову.

“Рішення на розгляд зали, і там вказано що вона залишається членом Комітету”, зауважив нардеп.

Як повідомлялося, раніше комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання “слуги народу” Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

“Слуга народу” Безугла своєю чергою прокоментувала це:

“Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі”.

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