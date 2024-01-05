Комітет нацбезпеки ВР підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови: деталі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народного депутата Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на слова секретаря комітету полковник СБУ Роман Костенко, передає НСН.

Комітет нацбезпеки ВР підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови

“Перше питання, яке ми розглянули на засіданні комітету, — зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету. Члени комітету підтримали цю ініціативу. Далі має бути розгляд цього питання в залі”, — вказав Костенко.

Також ухвалення рішення підтвердив ще один нардеп Вадим Івченко.

“Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах”, — вказав нардеп.

Безугла прокоментувала рішення Комітету з нацбезпеки

Сама Безугла вже встигла прокоментувати інформацію про її звільнення. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що таке рішення може бути прийняте тільки голосуванням в залі. При цьому нардепка натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.

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