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Зеленський про ситуацію на фронті: стабільна, але росія продовжує накопичувати війська

Зеленський про ситуацію на фронті

Український президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті у тилових містах і громадах. Про це повідомили на сайті президента, передає НСН.

Зеленський про ситуацію на фронті

Зеленський зазначив, що станом на зараз на фронті ситуація є достатньо стабільною, хоча росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у “м’ясних штурмах”.

Водночас президент України підкреслив, що на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

“Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів – понад 70%. Але цього недостатньо”, – вважає він.

Зеленський також зауважив, що якщо росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою.

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