США можуть припинити постачання Україні ракет до систем Patriot: причина

Система зенітно-ракетного комплексу Patriot є найкращим засобом для успішного збиття російських балістичних ракет в Україні. Проте Сполучені Штати скоро не зможуть більше надавати ракети для цієї ППО. Про це пише The New York Times, передає НСН.

США можуть припинити постачання Україні ракет до систем Patriot

Як розповів виданню український військовий Володимир, який працює з комплексом Patriot, 11 грудня о четвертій ранку радар системи зафіксував балістичну ракету в напрямку Києва — було запущено кілька ракет протиповітряної оборони й успішно збито ворожу ціль.

“Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі”, — сказав він.

Водночас офіційні особи Білого дому та Пентагону попереджають, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами — їхня вартість сягає 2-4 млн доларів за штуку.

Володимир згадав 4 травня минулого року — тоді вперше була збита балістична ракета щойно наданим Україні ЗРК Patriot. Він розповів, що усі були дуже здивовані, але після цього “довіра до обладнання зросла”.

Згодом у травні та червні, коли Росія запускала по Україні безпілотники, крилаті ракети, балістичні та гіперзвукові ракети — саме дві українські батареї Patriot збили всі 34 балістичні ракети, що летіли на Київ.

Як уточнив військовий, комплекс постійно переміщують з місця на місце, щоб росіяни не дізналися, де він стоїть.

“Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам.Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни”, — наголосив Володимир.

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