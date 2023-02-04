В Україні перерахують пенсії, у березні проведуть наймасштабнішу індексацію виплат. Після чого, надбавка може становити близько 24%. А ті українці, які мають розрахунковий розмір пенсії у розмірі 6250 грн, зможуть отримати надбавку у розмірі 1500 грн.

Чим вища пенсія, тим більше буде збільшення. Осучаснення буде індивідуальним. Про це інформує НСН з посиланням на Обозреватель.

Як рахують збільшення?

Рівень інфляції за рік ділять на два. До цієї цифри додає половину середнього за три роки щорічного зростання зарплат. Фактично, чим швидше зростають ціни та зарплати, тим більше буде збільшення.

Отримана цифра у відсотках – рівень осучаснення пенсії. Але при цьому індексуватимуть лише розрахункову частину виплати. Тобто без урахування всіх можливих надбавок. Наприклад, якщо вам через вік щомісячно збільшують пенсії до певної суми, при осучасненні 24% додадуть не до всього розміру пенсії, а лише до розрахункової частини.

Як рахують розмір пенсії?

Розрахунковий розмір – та пенсія, на яку ви заробили. Коли ви виходите на заслужений відпочинок, середню зарплату по країні за минулі три роки множать на співвідношення важливих зарплат до середньої, на 1% і на стаж у роках. Тобто чим більше у вас стажу і чим вищою була ваша зарплата, тим на більш високу розрахункову пенсію ви можете розраховувати.

Далі до розрахункової пенсії можуть додати, наприклад, добавку за понаднормовий стаж. Надбавки також бувають за особливі нагороди.

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