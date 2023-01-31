Чи відбудуться зміни з 1 лютого: що буде з зарплатами, пенсіями, субсидіями та комуналкою

Які зміни з 1 лютого відбудуться в Україні: чи зміниться ситуація із зарплатами, пенсіями, тарифами й субсидіями. Про це інформує НСН.

Зміни з 1 лютого. Що відомо про зарплати

На весь 2023 рік в Україні зафіксували розмір мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму, з яким пов’язані інші соціальні виплати. Таким чином, мінімалка залишиться на рівні 6700 грн.

Водночас багато українських компаній планують збільшити оплату праці у 2023 році, однак підвищення буде не суттєвим: від 5 до 30%. Найбільше підвищать зарплати в приватному секторі економіки, зокрема у підприємств торгівлі, великих підприємств та тих, хто працює тільки на імпортні операції. Тим часом у державному секторі підняття рівня зарплат буде повільнішим.

Що буде з пенсіями

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб і водночас мінімальна пенсія у 2023 році становить 2093 гривні, такою вона залишиться і в лютому. Утім, пенсіонери зможуть отримувати й доплати за віком:

пенсіонери віком від 70 років отримують 300 гривень до пенсії,

пенсіонери віком від 75 років – 456 гривень,

пенсіонери від 80 років – 579 гривень.

Індексація пенсій і деяких доплат відбудеться вже у березні.

Які тарифи на комунальні послуги

У лютому для населення не зміняться тарифи на газ, тепло й гарячу воду, оскільки вони “заморожені” до кінця війни.

Разом з цим тариф на електроенергію теж не підвищуватимуть, щоправда, це можуть переглянути після завершення опалювального сезону. Для побутових споживачів ціна 1 кВт-год становить 1,44 грн за умови споживання не більше 250 кВт на місяц. Якщо перевищити ліміт, то доведеться платити 1,68 грн/кВт-год.

Тариф на водопостачання й водовідведення залишається незмінним. Багато водоканалів України планували підняти ціни, але НКРЕКП надіслала проєкт такої постанови на доопрацювання.

Чи отримають українці субсидію в лютому

Зараз субсидіантам виплати на компенсацію послуг ЖКГ надходять тільки в готівці, оскільки ПФУ скасував безготівкову грошову виплату пільг із 2023 року, а це означає, що субсидію в лютому не нараховуватимуть автоматично – доведеться вносити оплату за комуналку самостійно з використанням пільгових коштів, які дає держава через спеціальний банківський рахунок у “Ощадбанку” або через відділення “Укрпошти”.

Крім того, варто зауважити, що пенсіонерам субсидію виплачуватимуть на їхні банківські пенсійні рахунки або видаватимуть разом із пенсійними виплатами на “Укрпошті”.

Джерело: “Апостроф”

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