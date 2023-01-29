Деяким українцям можуть урізати пенсію на 50% – хто в списку

Частині українців можуть значно урізати пенсію. Розмір зниження пенсії може сягати від 20 до 50%. Про кого йдеться

На жаль, у зв’язку з ухваленим законом, пенсіонерам можуть значно урізати пенсію. Хто може потрапити до списку розповідає НСН

У статті 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також у Розділі IX Закону “Про виконавче провадження” зазначені причини таких дій.

Кому можуть урізати пенсію на 50%

Вони є наступними:

Ухвалено судове рішення, постанову або вирок за майновими стягненнями;

Виконавчі написи нотаріусів;

Інші рішення та ухвали, виконання яких проводиться за судовими рішеннями.

Якщо громадянин вчасно не погасив борги, то ПФУ на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця може списати заборгованість з пенсії аж до повного її погашення. Наприклад, несвоєчасне погашення кредиту, заборгованості за аліментами, несплати штрафу за порушення ПДР.

Урізати пенсію будуть тоді, коли пенсіонер не має жодних коштів на рахунках у банку або майна, яке могло б покрити борг у повному обсязі.

Крім того, якщо пенсіонер працевлаштувався і вчасно не повідомив про це, то потім потрібно буде повернути частину зайво виплачених грошей державі.

Джерело

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