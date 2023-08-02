В Україні рівень ампутацій кінцівок сягнув масштабів Першої світової війни – WSJ

The Wall Street Journa зазначає, що в Україні рівень ампутацій кінцівок досяг масштабів Першої світової війни.

Десятки тисяч людей втратили кінцівки з початку війни, що є небаченою кількістю жертв у нещодавніх збройних конфліктах на Заході, пише видання, передає НСН з посиланням на Тексти.

WSJ повідомляє, що за 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги.

Наводячи цю цифру, WSJ посилається на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock – та її медичних партнерів.

Водночас за нижньою оцінкою київської благодійної організації Houp Foundation, кількість серйозних поранень, спричинених війною, становить 200 000. За даними фонду, близько 10% важких поранень зазвичай вимагають ампутації кінцівок.

“Для порівняння, близько 67 000 німців і 41 000 британців зазнали ампутації кінцівок під час Першої світової війни, коли ця процедура часто була єдиною можливістю запобігти смерті. Менше ніж 2 000 американських ветеранів вторгнення в Афганістан та Ірак зазнали ампутацій”, пише американська газета.

У матеріалі WSJ йдеться, що фактична кількість людей з ампутованими кінцівками може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі місяцями чекають на ампутацію після поранення.

За словами українських лікарів і спеціалізованих клінік, система охорони здоров’я перевантажена, і багато пацієнтів чекають на нову кінцівку понад рік.

За словами Олександра Кобзарева, керівника мережі медичних реабілітаційних центрів “Unbroken”, лише у Львові минулого року лікарі провели понад 53 000 операцій.

Додатковою проблемою є те, що вартість протезів може сягати 50 тисяч євро, а українська влада платить до 20 тисяч євро кожному військовому, який зазнав поранення.

Цивільні особи часто не можуть дозволити собі лікування і змушені звертатися до благодійних організацій.

За словами виконавчої директорки Superhumans Ольги Руднєвої, особливо важко доглядати за маленькими дітьми з ампутаціями, оскільки їм доводиться змінювати кілька протезів до того часу, як вони стають дорослими.

Якщо на початку великої війни основними причинами ампутації кінцівок були артилерія і ракети, то зараз деякі з найтяжчих втрат спричинені мінами, пише WSJ.

Видання цитує медичного директора приватної клініки КСМ Костянтина Милицю із Запоріжжя, який каже, що центри, де лікують та реабілітують людей з ампутаціями, мають бути в кожному місті України:

“Вони повинні бути такими ж звичайними, як стоматології”.

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