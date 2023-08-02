З’явилися фото наслідків нічної атаки на південь Одеської області

Окупанти завдали суттєвих руйнувань портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області, спрямувавши туди ударні дрони. З’явились фото наслідків нічної атаки 2 серпня.

Відповідні знімки у Мережі опублікував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає НСН.

“Наслідки нічної ворожої атаки на південь Одеської області”, вказав очільник області у короткій заяві.

На фото видно суттєві руйнування будівель, де вибиті вікна та розтрощені стіни: а також горіли пожежі. Зафіксована і робота надзвичайників, які ліквідовували наслідки ворожої атаки.

Як уточнив речник ОК “Південь” Владислав Назаров, росіяни атакували Ізмаїл.

“Наслідки нічної атака на Ізмаїл”, написав він у Мережі та опублікував кілька фото з наслідками атаки.

Нагадаємо, окупанти атакували південь Одещини дронами-камікадзе Shahed: влучили по об’єктах портової та промислової інфраструктури, де зайнялися пожежі. Ворог також пошкодив елеватор із зерном.

Про нічну атаку шахедами 2 серпня ми писали ТУТ.

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