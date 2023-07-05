Вже в липні в Україні можуть зрости ціни на пальне. Але, як кажуть експерти, різкого здорожчання не буде.

Ціна на дизель підніметься на 8 гривень, бензина – на 11 гривень.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Арифметично це означає, що до 8 гривень має здорожчати дизпаливо і до 11 гривень має здорожчати бензин. Але ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. На це є декілька факторів. Немає дефіциту, є запаси. Ринок в Європі залитий ресурсом, тому ніяких різких стрибків не буде”, зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, прогнозується, що до кінця липня вартість може піднятися до 5 гривень за дизпаливо.

“В рамках тих, що я вам назвала, ми і очікуємо підвищення. Звичайно, що дуже багато залежить від кон’юнктури і ціни світової, але на сьогоднішній день ми не бачимо там ніяких різких коливань. Бензин – десь на 7-8 гривень ми очікуємо, що може зростати ціна”, підкреслила міністерка.

Раніше ми писали, що водії зможуть обирати номери при реєстрації автівки.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення змін до деяких постанов, які стосуються присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків.

Тепер під час державної реєстрації чи перереєстрації власники авто зможуть вибрати номерний знак або його буквено-цифрову комбінацію.

Послуга коштуватиме 300 гривень і не враховує виготовлення та оплату номерного знаку.

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