Водії зможуть обирати номери при реєстрації автівки. Скільки це коштуватиме?

Водії зможуть обирати номери при реєстрації автівки. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення змін до деяких постанов, які стосуються присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків.

Про це повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, передає НСН.

Тепер під час державної реєстрації чи перереєстрації власники авто зможуть вибрати номерний знак або його буквено-цифрову комбінацію.

Послуга коштуватиме 300 гривень і не враховує виготовлення та оплату номерного знаку.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їхньої буквено-цифрової комбінації за 9 гривень на добу.

Раніше ми писали, що водіям в Україні, які порушують ПДР у присутності дітей в авто, хочуть збільшити штрафи. Також це стосується пішоходів з дітьми, які порушують правила дорожнього руху.

Про це йдеться у законопроєкті № 9289, який схвалив Комітет парламенту у справах молоді та спорту.

Згідно з пропозицією, передбачається встановлення додаткового штрафу в розмірі 850 гривень або заміна його виконанням громадських робіт на 20-40 годин, якщо неповнолітні особи були залучені до порушення правил дорожнього руху.

В пояснювальній записці до законопроєкту наводяться статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з якими щорічно відбувається 1,35 мільйона смертей унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

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