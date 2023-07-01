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Водії зможуть обирати номери при реєстрації автівки. Скільки це коштуватиме?

Журналіст
Водії зможуть обирати номери
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Водії зможуть обирати номери при реєстрації автівки. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення змін до деяких постанов, які стосуються присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків.

Про це повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, передає НСН.

Тепер під час державної реєстрації чи перереєстрації власники авто зможуть вибрати номерний знак або його буквено-цифрову комбінацію.

Послуга коштуватиме 300 гривень і не враховує виготовлення та оплату номерного знаку.

Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їхньої буквено-цифрової комбінації за 9 гривень на добу.

номерні знаки для авто

Раніше ми писали, що водіям в Україні, які порушують ПДР у присутності дітей в авто, хочуть збільшити штрафи. Також це стосується пішоходів з дітьми, які порушують правила дорожнього руху.

Про це йдеться у законопроєкті № 9289, який схвалив Комітет парламенту у справах молоді та спорту.

Згідно з пропозицією, передбачається встановлення додаткового штрафу в розмірі 850 гривень або заміна його виконанням громадських робіт на 20-40 годин, якщо неповнолітні особи були залучені до порушення правил дорожнього руху.

В пояснювальній записці до законопроєкту наводяться статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з якими щорічно відбувається 1,35 мільйона смертей унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

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