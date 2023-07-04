Чи можлива в Україні відмова від готівки і повний перехід на безготівкові розрахунки вже зараз.

Як вважає народний депутат Ярослав Железняк, в Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією, передає НСН.

“Ніхто готівку забороняти не дасть. Цього не буде від слова взагалі. Чому? Тому що це дурниця”, написав Железняк у Телеграмі.

На його думку, заяви про переведення країни на винятково безготівкові розрахунки можливі тільки після радикальної податкової реформи та амністії капіталу. Але цього ніколи не станеться.

За даними Железняка, Нацбанк і Мінфін вважають аналогічно. При цьому обсяг безготівкових розрахунків в Україні і так щороку збільшується.

Відмова від готівки в Україні: що відбувається

Про такі плани говорив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

“Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Це обговорюється, але це дуже глибокі і серйозні обговорення з нашою командою, з прем’єр-міністром і президентом. Ми хочемо бути першою повністю cashless [без готівки] економікою”, сказав він.

За словами чиновника, найближчими місяцями влада представить дорожню карту ідеї.

Пізніше, коментуючи озвучену ним ініціативу щодо зменшення частки готівки в українській економіці, Шурма зазначив, що введення безготівкової системи (режим cashless) неможливе без значного зниження податків, амністії капіталу та створення інфраструктури, за якої держава гарантуватиме використання безготівкових грошей у будь-який момент і будь-де.

“Ми готуємо проєкт, основною метою якого буде 100-відсоткове покриття цифровими банківськими послугами всієї території країни. Має бути повна доступність всієї інфраструктури для будь-якого громадянина України за будь-яких умов”, пояснив він.

Також цей перехід неможливий без надійних гарантій для громадян, вважає заступник глави ОП.

“Українці мають бути настільки ж упевнені в цифрових грошах, наскільки нині впевнені у паперових”, сказав він, додавши, що поступова відмова від готівки у перспективі дасть змогу різко знизити рівень корупції.

На пресконференції 30 червня Шурма також наголосив, що він не говорив про наміри заборонити готівку в Україні як про вже ухвалене рішення, передає Економічна правда.

“Було сказано, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки та всієї системи на cashless. Ми дійсно зараз аналізуємо і дивимося, чи можна і як це можна запровадити… Відбулася дуже велика маніпуляція і спекуляція цим фактом”, заявив він.

Шурма визнав, що станом на сьогодні немає жодної держави, яка повністю відмовилася б від готівки, але зазначив, що є успішні приклади, зокрема Швеція, які “впритул підійшли до цього”.

На його думку, гостра реакція українського суспільства на цю ідею була зумовлена насамперед тим, що люди в недержавному секторі масово отримують доходи у готівці внаслідок схем із мінімізації податків.

Що кажуть про цю ідею в Нацбанку

Банківська система України готова повністю відмовитися від готівки, але такої практики жодна країна ще не впроваджувала, заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова на пресконференції 28 червня.

“Технології сьогодні дають змогу, умовно кажучи, навіть на ринку перекинути гроші з картки на картку або розрахуватися через вбудований у телефон розрахунковий апарат. Банківська система з точки зору технології, інклюзії та безперервності до цього готова”, зауважила чиновниця.

Але при цьому Рожкова додала, що навіть супер розвинені європейські країни не відмовилися від готівки.

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