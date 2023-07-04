Інтернет-магазини в Україні можуть навіть закрити – що відомо про деталі нового закону

Інтернет-магазини в Україні можуть навіть закрити, якщо вони не дотримуватимуться нових правил передбачених правками до закону “Про захист прав споживача”.

На підпис президентові передали законопроєкт №6134 щодо захисту прав споживачів. Наразі у законодавстві є великі прогалини, які не дозволяють належним чином захищати права покупців, пише “Фокус” з посиланням на коментар адвоката Дмитра Матвійчука, передає НСН.

Новий законопроєкт про захист прав споживачів Верховна Рада ухвалила у другому читанні 10 червня. Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, повідомив, що попередній закон було ухвалено ще 1991 року, і він давно втратив свою актуальність.

“У новому законі, гармонізованому з європейським законодавством, враховано всі сучасні реалії, включно з такими інструментами епохи діджиталізації, як електронна комерція та цифрові послуги, маркетплейси, прайсагрегатори, “перевірені продавці” тощо”, написав Гетманцев.

За словами адвоката Дмитра Матвійчука, нова редакція закону “Про захист прав споживача” вводить нові правила гри.

Онлайн-торгівля по-новому

Згідно із законопроєктом тепер обов’язковим стане надання повної інформації про продукцію і продавця, який займається торгівлею через інтернет-ресурси. При цьому, відповідальність за відсутність такої інформації нестиме сам електронний майданчик (маркетплейс).

“Якщо буде виявлено факт порушення цієї норми, Держпродспоживслужба звертатиметься до провайдера інтернет-послуг із проханням обмежити доступ до сайтів або частини сайту. Наприклад, інтернет-магазин ROZETKA: далеко не всі продавці на цьому маркетплейсі мають необхідну інформацію, яка має бути згідно з новим законом. Це привід для блокування сайту або того розділу, де надано товар конкретного продавця”, говорить Матвійчук.

Теж саме стосується і продавців, які здійснюють свою торговельну діяльність через Instagram. Без зазначення адреси, контактних даних або коду категорії продавця — можуть потрапити під блокування.

Все ще не рідкісними є випадки, коли людина вносить передоплату за обраний товар, наприклад, в Instagram-магазині, а в підсумку залишається і без товару, і без грошей. При цьому чинний закон “Про захист прав споживачів” залишається безсилим у таких ситуаціях.

Безумовно, новий законопроєкт спрямований на запобігання подібним шахрайським схемам. Але не до кінця зрозуміло, як у такому разі працюватимуть маркетплейси на кшталт SHAFA, де на продаж може виставити товар будь-який українець. Але, на думку глави адвокатського бюро “Дмитра Матвійчука”, і такі маркетплейси потраплятимуть під дію нового закону, а у випадку порушень — нестимуть відповідальність.

Гарантійні документи

Також законопроєкт передбачає введення електронних гарантійних документів. Тепер покупці можуть відремонтувати несправну техніку, навіть якщо вона була придбана в інтернеті без надання паперового гарантійного талона. Якщо товар зламався і потребує ремонту, який перевищує термін у 14 календарних днів, покупець має право на заміну товару на такий самий або аналогічний. Якщо ж після ремонту з’явилися недоліки товару, покупець отримує або повернення коштів, або знижку.

Крім цього, спори між продавцями і покупцями можна вирішувати поза судовим порядком, якщо вартість послуг становить до 50 тис. грн., наприклад, за допомогою спеціальної комісії. А якщо сторони все ж не зможуть дійти до рішення — звертатися до суду.

Але адвокат підкреслює, на сьогоднішній день такого роду спори суд розглядає дуже довго. Наприклад, у ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва все ще є справи першої інстанції, яким 7-8 років.

Хай там як, після остаточного ухвалення нової редакції закону захищати права споживачів буде легше, вважає Матвійчук, але як адаптуються до таких правил ринку маркетплейси, чиїм майданчиком користуються сотні продавців, — покаже тільки час.

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