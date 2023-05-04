В акціях від Ощадбанку можна виграти грошові сертифікати – на 1000 і 25 тисяч гривень

Українці можуть отримати сертифікат на 25 тисяч гривень від Ощадбанку і мережі WATSONS. Також можна виграти сертифікати на 1000 гривень від українських виробників. Які умови акцій.

Про це розповідає НСН з посиланням на сайт банку.

Річний запас підгузків

Клієнти державного банку можуть взяти участь в акції та виграти головний приз – сертифікат номіналом 25 000 гривень від мережі WATSONS. На цю суму переможець може отримати річний запас підгузків.

Тому всі молоді батьки можуть спробувати щастя і виграти такий потрібний товар для своїх малюків.

Як взяти участь в акції

Оформлюйте цифрову «Мою картку для виплат» Visa від Ощадбанку в чат-боті Telegram чи Viber.

Оплатіть покупки в торговельній мережі або в Інтернеті на суму не менш ніж 100 грн.

Головний приз – подарунковий сертифікат мережі WATSONS номіналом 25 000 грн. Переможця буде повідомлено дзвінком на телефонний номер, який зареєстрований в Ощадбанку.

Визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед учасників, які виконали всі умови акції.

Акція діє з 20.03.2023 по 20.03.2024 включно по всій території України за винятком тимчасово окупованої території АР Крим, територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Сертифікати на 1000 гривень

Крім того, в Ощадбанку стартувала ще одна акція, де можна виграти сертифікати від українських виробників.

Оплачуйте покупки на суму від 100 грн «Моєю карткою» Mastercard від Ощаду та отримуйте сертифікати на 1000 грн від українських брендів Vovk, FOLK MODA, Seven Mountains, GARNE, MY SCARF, Dodo Socks, Delamark, SPELL CHOCOLATE.

Як приєднатися до акції акції

оформлюйте «Мою картку» Mastercard від Ощадбанку

оплачуйте покупки в торговельній мережі або в Інтернеті на суму від 100 грн;

щомісяця 150 переможців отримують сертифікати від одного з українських брендів;

переможцями акції стають учасники, які здійснили кожну 50-ту трансакцію.

Акція діє з 01.05.2023 по 30.06.2023 та з 01.09.2023 по 31.10.2023 включно, і має чотири етапи:

1 етап: 01.05.2023 – 31.05.2023;

2 етап: 01.06.2023 – 30.06.2023;

3 етап: 01.09.2023 – 30.09.2023;

4 етап: 01.10.2023 – 31.10.2023.

Учасник акції може отримати один сертифікат за весь період акції.

Акція проводиться на всій території України за винятком території проведення бойових дій і тимчасово окупованої території.

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