“Укрзалізниця” повертатиме повну вартість квитка: в яких випадках можна отримати всю суму

“Укрзалізниця” оновила правила повернення коштів за квитки. Тепер гроші повертатимуть у повному обсязі, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, що отримати повну вартість квитка можна буде за купе, а за плацкарт повертатимуть половину суми.

Як повернути квиток на потяг:

квиток можна повернути у касі або онлайн

повернути квиток треба не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.

Зазначається, що також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо пасажир запізнився на поїзд (окрім квитка у плацкарт). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни.

“Скористатися такою можливістю можна протягом першої години й тільки у касі”, додали в відомстві.

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