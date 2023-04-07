Українці зможуть купити квиток на потяг за 1 гривню. Для кого доступна програма і як нею скористатися.

Як передає НСН відповідна програма призначена для людей, які є вимушеним переселенцями через війну. Вони можуть придбати квиток на поїзд Укрзалізниці за одну гривню.

Зазначається, що такі квитки будуть оплачені коштом благодійних внесків Tickets.ua, партнерів та клієнтів сервісу.

Як купити квиток на потяг за 1 гривню

Для того, щоб отримати «благодійний квиток» потрібно:

на сайті tickets.ua натиснути кнопку «Благодійний квиток» на сторінці з результатами пошуку поїздів;

обрати поїзд та доступні місця у вагоні;

при внесенні даних пасажира підтвердити наявність довідки ВПО через застосунок Дія;

на сторінці оплати ввести дані банківської картки для оплати 1 грн;

отримати на email підтвердження замовлення і ваш квиток на поїзд.

Детальна інструкція за посиланням.

На купівлю “благодійного квитка” діють такі обмеження:

обов’язкова наявність довідки ВПО

благодійні квитки поширюються лише на другий клас, плацкарт та загальний вагон;

з додаткових послуг – лише постільна білизна;

лише один квиток на замовлення;

скористатись можна один раз на 30 днів.

Наразі майже три з половиною тисячі українців вже скористалися послугою й отримали свої квитки за одну гривню.

Охочі допомогти грошима цій програмі також можуть це зробити на сайті.

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