Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів і багажу – що нового

Укрзалізниця оновила правила перевезень пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом. Які зміни вступили в силу.

Про це перевізник розповів у Telegram, передає НСН.

Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень, йдеться у повідомленні УЗ.

Так, УЗ тепер повертатиме повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир робить це не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Раніше всю вартість можна було отримати не менше ніж за 9 годин).

Також тепер можна буде повернути всі гроші за квиток, але якщо це робити не більше, ніж за годину після відправлення (раніше повертали лише 10% від ціни). Проте таке повернення можна буде робити тільки онлайн. А ще воно не стосується плацкартних квитків.

Що ще змінилося?

Укрзалізниця запровадила ще низку змін, які не стосуються повернення коштів за квитки. Наприклад, компанія привела у відповідність сучасним нормам терміни та визначення. Зокрема, визначення «дитина-інвалід» замінили на «дитина з інвалідністю», а «інвалід війни» — на «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Також компанія спростила процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, а тепер процедуру дозволили перенести в онлайн.

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