В «Укрзалізниці» повідомили про зміни умов повернення коштів за квиток

В «Укрзалізниці» змінили умови повернення коштів за квиток. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Які правила діють

Відтепер повернути всю суму квитка від «Укрзалізниці» можна не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила про зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом, інформує НСН

В «Укрзалізниці» змінили умови повернення коштів за квиток

Так, відтепер у частині повернення вартості квитка діють такі правила:

повернення повної вартості квитка та половини вартості плацкарти можливе за 6 годин до відправлення поїзда (раніше було 9 годин);

протягом години після відправлення поїзда можна повернути повну вартість квитка (раніше було 10%). Важливо: вартість плацкарти не повертається після відправлення;

отримати гроші за квиток після відправлення поїзда можна лише у касі.

Також нові правила передбачають спрощення процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів та автомобілів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.

Крім того, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних тварин.

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