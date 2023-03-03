Укрзалізниця встановлює автомати з продажу квитків на станціях – як працює нововведення (фото)

Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків. Наразі така послуга стає доступною для пасажирів приміських електропоїздів.

Як передає НСН, знімки показав транспортний експерт Олег Васильєв у Facebook.

Перші автомати помітили в Києві на приміському вокзалі. Наразі термінали самообслуговування ще не підключені до мережі, роботи над цим тривають.

“Судячи з наявних елементів на корпусі автомата, квитки будуть продаватися лише безготівково. Вірогідно екран матиме функцію “touch screen”, що дозволить обирати різні опції під час придбання проїзного документу”, уточнив Васильєв.

Зазначимо, що таке нововведення дозволить пасажирам значно зекономити час, оскільки вони зможуть придбати квитки без черг у касах, та зробить процес придбання квитків більш зручним та доступним.

Нагадаємо, що зараз пасажири приміських поїздів можуть купувати квитки, не звертаючись до каси, через чат-боти у месенджерах.

Крім того, квитки на приміські сполучення можна придбати безпосередньо у контролерів-касирів.

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