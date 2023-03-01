Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів в рамках виконання держбюджету, повідомляє Міністерство інфраструктури, передає НСН. Пресслужба міністерства показала, як вони виглядають.

Сьогодні за участі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та керівництва Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia залізничникам передані 15 нових пасажирських вагонів.

Це останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені в 2021 році за кошти державного бюджету.

«Українська залізниця – одна з надійних опор обороноздатності та економічної стійкості держави. Завдяки системній та злагодженій роботі команди нам вдалося суттєво оновити вагонний парк Укрзалізниці, підтримати промисловість і забезпечити роботою десятки тисяч залізничників. Попри триваючі бойові дії компанія продовжує успішно виконувати свою гуманітарну функцію. Так, значна частина цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників. Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності» – прокоментував Олександр Кубраков

Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів – як вони виглядають – фото

В кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар’єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Інші нові вагони, отримані в рамках замовлення, обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Де використовуватимуться останні 15 нових вагонів

Отримані 15 вагонів курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

Всі 100 вагонів були виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Цьогоріч в держбюджеті також передбачено кошти на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

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